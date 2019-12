České Ylands konečně vycházejí v plné verzi a free-to-play

- Téma Autor: Patrik Hajda

České studio upoutalo naši pozornost během E3 odhalením úplně nového titulu Vigor. Čistokrevné PvP založené na přežívání působí jako DayZ bez zombíků a jsme zvědaví, co tato exklusivita pro Xbox One předvede již během léta. V Bohemce se ale nezapomíná ani na ostatní tituly. Co čekat od trojice Arma 3, DayZ a Ylands v následujících měsících, se dozvíte v článku. celý článek