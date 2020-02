Brzo se můžete zasnít, vychází sandboxová platforma Dreams

- Video Autor: Šárka Tmějová

Sony se letos na E3 nepodívá, ale svou nepřítomnost se rozhodla hráčům vynahradit vlastním pořadem, který by velkolepou konferenci měl do jisté míry suplovat. V dnešním streamu se pochlubí novými trailery očekávaných titulů pro PlayStation 4 a VR a údajně i nějakými těmi záběry z hraní a zajímavými oznámeními. Dočkáme se dřív Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 anebo Death Stranding? celý článek