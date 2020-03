Bojové vrtulníky Comanche se po téměř 20 letech vracejí s futuristickým pokračováním

Comanche se odehrává v relativně blízké budoucnosti, ve které Američané tajně vyvinou bojový vrtulník schopný vypouštět drony, které nepřátelé nedokáží hacknout. Jenže plány těchto strojů unikly na internet a každý, kdo si to mohl dovolit, si sestrojil vlastní bojový vrtulník, čímž započala nová vzdušná válka.

Comanche je primárně multiplayerová hra. V týmech po čtyřech hráčích se vystřílíte do posledního vrtulníku v klasickém deathmatchi nazvaném Blackbox nebo si vyzkoušíte taktičtější mód Infiltration, ve kterém plníte mise buď jako útočníci, nebo jako obránci.

Ale protože fanoušci byli hlasití, tvůrci jim vyhověli a přidali singleplayerovou kampaň. Ve všech módech usednete do kokpitu jednoho z několika futuristických vrtulníků s možností vyslat do boje svého drona. Do toho se můžete následně přepnout a bojovat s ostatními hráči i uvnitř budov v převážně horských oblastech.

Vše výše zmíněné vás nechá zakusit early access, který startuje už ve čtvrtek 12. března. Tvůrci věří, že půjdou na trh s plnou hrou do šesti měsíců a mají v plánu přidat další obsah pro multiplayer i singleplayer a začlenit podporu joysticků a systémů HOTAS.

Cena ještě nebyla zveřejněná, ale plná hra bude dražší než předběžný přístup.

We're ready to take off! #Comanche will release on Steam via Early Access on March 12, 2020. Stay tuned: Discord https://t.co/xrtTWFk2ai, website https://t.co/FjqGGwmpxy, Steam https://t.co/8BKCLXgMhU pic.twitter.com/MI7QtRr6ER