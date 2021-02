Výdělky Microsoftu rostou, za uplynulý kvartál by si mohl Zenimax koupit dvakrát

Ačkoli jsme se stále nedočkali žádných pořádných velkých her na Xbox Series X a S, Microsoftu se daří. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných finančních výsledků za druhý kvartál fiskálního roku 2021.

Navzdory globálnímu nedostatku kusů nových konzolí zaznamenal prodej hardwaru společnosti 86% nárůst, což nicméně dle analytika Daniela Ahmada nedosahuje výše, kterou za stejné období zaznamenal minulý Xbox One.

One thing that can be inferred from the figures, which isn't really surprising, is that Xbox didn't ship as many Series X|S consoles as they did Xbox One's in the same timeframe.



This has been reflected in global sell through data too. Mainly due to production it seems.