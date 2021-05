Vlastník TikToku kupuje menšinový podíl v českém studiu Madfinger Games

11. 5. 2021 11:30 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Letos v únoru se čínský gigant Tencent oficiálně vydal na český herní trh, když investoval do studia Bohemia Interactive a získal v něm menšinový podíl. Byl to ale jenom začátek. Jak se podařilo zjistit české Lupě, Čína opět investuje do českého herního průmyslu – tentokrát do jiného studia a z jiného zdroje.

Menšinový podíl ve studiu Madfinger Games si zajistila technologická společnost ByteDance, která je provozovatelem celosvětově úspěšné sociální sítě TikTok, skrze niž se do světa šíří nejrůznější krátká videa. ByteDance v roce 2019 založila dceřinou společnost Nuverse, která se má postarat o vývoj a vydávání převážně mobilních her zejména na čínském trhu. Její nejnovější investicí je právě brněnský Madfinger známý svými mobilními střílečkami Shadowgun a Dead Trigger.

ByteDance skrze Nuverse do českého studia investovala řádově desítky milionů korun, přičemž základní kapitál společnosti poskočil ze 17,5 milionu korun na 18,9 milionu korun po vypsání osmi nových akcií pro Nuverse. Zprávu doprovází informace, že Madfinger Games v roce 2019 zaznamenali tržby v hodnotě 121,3 milionu korun, z čehož zisk činil 1,8 milionu korun.

Nemáme sice oficiální vyjádření českého studia, ale dá se předpokládat, že tato nová spolupráce povede k většímu rozšíření jeho her na čínském trhu.