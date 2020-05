Ubisoft pohrozil, Číňané se lekli. Kopírka Rainbow Six Siege zmizela z obchodů

autor: Patrik Hajda

Týmová střílečka Area F2 vyšla na mobilních telefonech s Androidem a iOS letos v dubnu a rychle si získala popularitu. Podle jejích tvůrců z čínského studia Ejoy se v některých regionech dostala do top 3 nejlépe hodnocených free-to-play her v App Storu a logicky tak nemohla uniknout pozornosti francouzského Ubisoftu, zejména proto, že je až příliš nápadně podobná Rainbow Six Siege. A žaloba na tvůrce zafungovala dokonale.