Rainbow Six Siege dorazí na next-gen, možná i s Larou Croft

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X

- Téma autor: Šárka Tmějová

Jedna z nejhranějších multiplayerových stříleček současnosti se objeví na PlayStation 5 a Xbox Series X, a to zřejmě v den vydání obou konzolí. Ubisoft zároveň doufá, že se mu do té doby povede zprovoznit hraní napříč platformami a také propojit systém progrese, abyste na následující generaci konzolí měli zaprvé s kým hrát a zadruhé mohli pokračovat se svým vypiplaným účtem.

Kooperativní střílečka Rainbow Six Siege inspirovaná romány Toma Clancyho běží od konce roku 2015 a navzdory svému stáří rozhodně neplánuje v nejbližší době skončit. Nebo přestat přidávat dodatečný obsah. Ubisoft teď nalajnoval další dva roky podpory, kdy stále můžete počítat s tříměsíčními sezónami a novými operátory. A také s dalšími dvěma platformami.

Příchod na PlayStation 5 a Xbox Series X potvrdil pro server Windows Central šéf vývoje Leroy Athanassof. I kvůli tomu, že se část týmu věnuje portu pro novou generaci, teď trochu poleví frekvence nových postav a updatů, protože se snaží stihnout den vydání hardwaru.

„Nemůžu vám říct přesné datum, protože tohle datum znají ti, kdo dělají next-genové konzole. Ale můžu vám říct, že budeme na konzolích od jejich launche,“ říká Athanassof. S vylepšováním pro výkonnější konzole má tým koneckonců zkušenosti už z případů PlayStation 4 Pro a Xbox One X, updaty pro ně nicméně dorazily až pár měsíců po hardwaru.

„Nechceme tříštit komunitu, takže chceme, aby hráči, kteří si koupí nové konzole, mohli hrát se svými kamarády,“ říká Athanassof s tím, že i kvůli tomu přidají multiplayer mezi generacemi. Pokud hrajete na PlayStation 4, budete moct hrát s lidmi s PS5.

Co se cross-playe pro Xbox One a PlayStation 4 týče, je pořád v řešení, ale jde spíše o záležitost Microsoftu a Sony. Ubisoft je prý na podobnou eventualitu připraven: „Snad na to dojde, je to obecný trend v rámci průmyslu a prakticky nic tomu nemůže zabránit. Je to jen otázka času,“ soudí Athanassof.

Tenhle čas ale tiká jinak pro meziplatformní hraní s PC, logicky kvůli výhodě klávesnice a myši. „Jediný způsob, jak to implementovat, je udělat z toho dobrovolnou věc. V základu hrajete s ostatními konzolisty. Ale pokud třeba chcete do zápasů rychleji a nechat si nakopat zadek od lidí s klávesnicí a myší, byla by to vaše volba.“

V první sezóně pátého roku se do Rainbow Six Siege vrhá update Operation Void Edge s dvojicí nových operátorů. Prvním z nich je Iana, která je znamením Blíženec. Seznamka a astrologie stranou, v praxi to znamená, že si dokáže vyvolat hologram, který kopíruje její vzhled, zvuky a kroky, a tím zmást nepřátele.

Druhým nováčkem je Oryx, který díky speciálnímu dashování dokáže procházet skrz zdi nebo ostatní operátory srazit na zem. Jeho sekundární schopnost mu zase umožní rychle šplhat a mít lepší přehled o pohybu protivníků. Navíc má samopal, brokovnici a pistoli, takže je poměrně všestranný.

Operation Void Edge stále nemá oficiální datum vstupu do ostrého provozu, na testovacích serverech na PC se objeví dnes. Tam většinou verze vydrží přibližně tři týdny, v plné verzi Rainbow Six Siege ji tedy můžete očekávat zhruba 10. března.

Až k tomu dojde, můžete se potěšit také novým elitním skinem, který Ash promění v legendární dobrodružku a archeoložku Laru Croft. Vizuálně jde o dokonalou podobu, bohužel se ale budete muset obejít bez dvojice pistolí. Že by se v příštím Tomb Raideru objevili vojáci ze Siege? Nechme se překvapit.