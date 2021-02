Studio Remedy má za sebou nejvýdělečnější rok, ačkoliv loni nevydalo žádnou novou hru

15. 2. 2021 17:25 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Příjmy finského studia Remedy dle finanční zprávy loni činily rekordních 41,1 milionu eur (přes 1 miliardu korun), oproti roku 2019 si firma polepšila o 30 %. Čistý zisk za rok 2020 činil 13,2 milionu eur a meziročně se více než zdvojnásobil z 6,5 milionu, které Remedy vydělalo v roce 2019. A to vše bez toho, aby za rok 2020 firma vydala nějaký nový titul.

Jak si to vysvětlit? Její nejčerstvější Control se loni dočkal dvojice DLC a také vydání na několika nových platformách, potažmo digitálních obchodech na PC. Dorazil na Steam i do předplatného Xbox Game Pass a stal se součástí cloudových experimentů na Switchi i na Luně od Amazonu. Remedy navíc přišlo s Ultimate Edition, která kromě základní hry obsahovala i zmíněná rozšíření.

V prosinci studio Remedy oznámilo, že se hry celosvětově prodaly dva miliony kusů a loňský listopad byl pro ni zároveň nejúspěšnějším prodejním měsícem – 15 měsíců od vydání v srpnu 2019. Šéf Remedy Tero Virtala ve finanční zprávě úspěch Control komentuje slovy: „Potvrdili jsme si, že skvělé hry mají dlouhé životní cykly.“

Cyklus Control nicméně končí s vydáním na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Pozornost vývojářů se pozvolna přesouvá k dalším projektům: K singleplayerové kampani pro populární střílečku Crossfire, na níž spolupracují s jihokorejskými Smilegate, a ke kooperativně multiplayerové free-to-play hře Vanguard, která podle Virtalových slov dá vyniknout citu Remedy pro výstavbu světů a vyprávění příběhů.

CEO Remedy se rozpovídal i spolupráci s Epic Games, která se loni rozšířila o vydavatelství. Remedy s Epicem uzavřelo smlouvu na vydání dvou projektů pro PC a konzole: jednoho AAA titulu a jedné menší hry.

Studio si ponechá práva na obě značky, ale Epic plně financuje vývoj obou her a zároveň investuje do jejich marketingu. Jakmile prodeje pokryjí náklady, rozdělí si Remedy a Epic zisk rovným dílem.

Vývoj menší z her už se rozjel naplno, AAA titul by se z předprodukční fáze měl do té produkční dostat letos na jaře. Na dvojici projektů pracuje podle Virtaly přibližně stovka vývojářů, což je více než třetina z celkového počtu zaměstnanců studia.