Randy Pitchford už nevede herní divizi Gearboxu. Začne se soustředit na filmy a seriály

Ve studiu Gearbox Software došlo k výměně prezidentů. Dosavadní prezident Randy Pitchford ze své pozice odstoupil a na své místo jmenoval bývalého šéfa technologií Stevea Jonese, který se odteď bude starat o vedení několika AAA projektů, které studio momentálně vyvíjí.

Randy Pitchford ale neopouští celou společnost. Nadále totiž zůstává šéfem a prezidentem Gearbox Entertainment, tedy mateřské společnosti Gearbox Software, kterou letos koupila společnost Embracer Group.

Congratulations to Steve Jones, who I have recently promoted to become President of Software at The Gearbox Entertainment Company. Attached is a diagram of the high level organization chart along with excerpts from my internal staff letter announcing the promotion. pic.twitter.com/4FeX94SIW2