Netflix kvituje akvizici Activisionu Blizzard. Hodlá nakopnout vlastní herní předplatné

25. 1. 2022 13:20 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Netflix s interaktivní zábavou už nějaký ten pátek koketuje. Začátkem listopadu spustil na mobilních telefonech sekci s hrami, kde v rámci jednotného předplatného můžete hned po dokoukání další série Stranger Things stahovat mobilní hru na motivy tohoto hitu (už jsou dokonce dvě).

Je to ale pouhý začátek mnohem větších věcí budoucích. Netflix by totiž rád do videoher šlapal naplno a vyvíjel i velké tituly, nejen mobilní hříčky. Za tímto účelem loni koncem září koupil své první herní studio Night School, které stojí za milovanou Oxenfree, pro niž nyní vyvíjí pokračování.

Netflix si tím buduje vlastní interní studio, které by mělo vyvíjet hry spojené se silnými značkami streamovací služby. Někdy v budoucnu se tedy možná dočkáme toho, že vedle další řady Squid Game rovnou vyjde videohra na motivy tohoto seriálu.

Alespoň takové plány nastínili zástupci společnosti v posledním konferenčním hovoru s investory. Potvrdili rostoucí zájem o již nabízené hry, jejichž počet měsíčních i denních uživatelů neustále roste.

Řeč se v jednu chvíli stočila k tomu, jak Netflix vnímá akvizici studia Activision Blizzard společností Microsoft a proč chtějí tvořit hry sami, když mohou skupovat jiná studia a licencovat si již existující hry pro své předplatné, jako to dělá právě Microsoft.

Netflix oznámenou akvizici obřích rozměrů považuje za potvrzení vlastní hlavní teze, tedy že předplatné je skvělým způsobem, jak zákazníky po celém světě propojit s hrami (a tedy předpokládá, že Microsoft koupí Activisionu Blizzard hodlá pořádně nakopnout svůj bobtnající Game Pass).

„Zároveň jsme otevření licencování a přístupu k velkým značkám, které lidé znají. A myslím, že něco z toho uvidíte v následujícím roce,“ prozradil Greg Peters, COO a CPO společnosti Netflix. Uvidíme ještě letos první plody interního vývojového studia Netflixu?

Zatímco Netflix pracuje na své herní budoucnosti, ta seriálovo-filmová teď poněkud skomírá. Poté, co společnost oznámila nejslabší rok od roku 2015, co se růstu týče (ročně běžně přibývá na 26 milionů předplatitelů, loni to bylo „jen“ 18), došlo ke značnému propadu hodnoty akcií o víc než 20 % během jediného dne.