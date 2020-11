Hráči v Call of Duty přes léto utratili za mikrotransakce čtyřikrát tolik, co loni

3. 11. 2020 14:15 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Activision Blizzard zveřejnil své finanční výsledky za třetí kvartál roku 2020, tedy za období od července do září. Pro společnost šlo o úspěšné čtvrtletí a nejlépe se jí dařilo v oblasti mikrotransakcí, na kterých během tří měsíců vydělala 1,2 miliardy dolarů (přes 27 miliard korun). V porovnání se stejným obdobím minulého roku pozoruje 69% nárůst a zisky z mikrotransakcí činí více než polovinu příjmů celé společnosti.

Finanční zpráva zmiňuje prudký růst v útratách hráčů za vylepšení pro Call of Duty. V aktuálním Modern Warfare a v jeho battle royale odnoži Warzone hráči za mikrotransakce letos v létě utratili čtyřnásobek toho, co za stejné období v loňském roce. Podle Activisionu je Call of Duty: Modern Warfare nejprodávanějším dílem série, co se týče prodejů za první rok. Dvě třetiny prodaných kusů pocházejí z digitální distribuce.

Studio si hodně slibuje také od nadcházejícího Call of Duty: Black Ops Cold War, které vychází 13. listopadu. Veřejného testování před vydáním se zúčastnilo více hráčů než toho loňského pro Modern Warfare.

Úspěchy slaví i Call of Duty: Mobile, které momentálně prochází poslední fází testování před oficiálním spuštěním v Číně, kde se do předběžné registrace přihlásilo přes 50 milionů hráčů.

Mimo série Call of Duty Activision vlastní také studio King, tvůrce mobilního (a mikrotransakcemi prolezlého) fenoménu Candy Crush. Také ten meziročně rostl, firma nicméně nespecifikovala, o kolik přesně si polepšil. Pořád šlo o nejvýdělečnější značku na americkém trhu s aplikacemi.