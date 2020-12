GOG chtěl vydat kontroverzní Devotion. Pod tlakem, nejspíš z Číny, si to rozmyslel

17. 12. 2020 12:32 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Tchajwanské studio Red Candle Games stojí za velmi úspěšnou hororovou adventurou Detention, která se dočkala filmové adaptace a zároveň vlastního seriálu od Netflixu. Ten je postupně vysílán právě v těchto dnech. Druhá hra studia zvaná Devotion už takové štěstí neměla. Vlastně má obrovskou smůlu, za kterou může jedna malá urážka čínského prezidenta.

Krátce po vydání Devotion čínští hráči zjistili, že se ve hře vyskytuje plakát vracející se k urážlivému vtípku, který před lety koloval internetem a utahoval si z čínského prezidenta, kterého přirovnával k Medvídku Pú. To si Čína nenechala líbit, hra byla stažena z obchodů a její čínský vydavatel Indievent byl nemilosrdně ukončen.

Hra Devotion je dodnes nesehnatelná. Sice se letos objevila v podobě krabicových verzí, ale ty ve větším počtu neopustily její domácí trh. Netřeba snad dodávat, jaká je to pro malé indie studio rána, když roky vyvíjelo jednu hru, kterou posléze nemůže prodávat.

Včera dopoledne ale svitla naděje, i když jen na chvilku. Studio Red Candle Games se na svém Twitteru vítězoslavně pochlubilo s informací, že Devotion se konečně po téměř dvou letech vrací do obchodů. Hra se měla objevit na GOGu 18. prosince za 14 eur.

Hello friends, we want to share with you– Red Candle will publish #還願Devotion on Dec 18 on GOG.https://t.co/dlC6qzBiHx



The content and the price of the re-release remains the same, for $16.99 / €13.99



Thank you for your trust and support. We wish you a happy end of the year pic.twitter.com/peVPd7cyVo — redcandlegames (@redcandlegames) December 16, 2020

O pouhých pět hodin později už to neplatilo. Oznámení vydání hry se u jisté skupiny hráčů (nespecifikované, ale s největší pravděpodobností té pocházející z Číny) nesetkalo s takovým nadšením a neváhali se o své rozhořčení podělit s GOGem. Ten stáhl ocas a vzkázal světu, že Devotion do svého katalogu nakonec nezařadí.

I toto rozhodnutí se setkalo s nesouhlasným ohlasem druhé skupiny hráčů, ale myslíte, že CD Projekt opět otočí? To asi těžko. Byznys je byznys a Čína v něm hraje až moc velkou roli. Kvůli jedné hře si polský obchodník přece nerozhází vztahy s tak důležitým partnerem.

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store. — GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020

Nejsou to ale jenom hráči, kterým se chování provozovatele GOGu nelíbí. Ozývají se i jiní vývojáři. Konkrétně Megan Fox ze studia Glass Bottom Games, která se chystala v GOGu prodávat svou připravovanou hru SkateBIRD.

Ale už jí došla trpělivost a rozhodla se, že nechce mít nic společného s prodejcem, který se takto chová k nezávislým vývojářům (mimo jiné). Oznámila GOGu, že nadále nepočítá s prodejem SkateBIRD na jeho platformě a zároveň zažádala o stažení své další hry, kterou tam už nějakou dobu prodává.

Earlier today, it was assumed that the game SkateBIRD was coming to @GOGcom. After receiving one message from them that undercut a fellow indie dev, we have decided not to list our game in their store. — Megan Fox (@glassbottommeg) December 16, 2020

Něco mi říká, že to provozovateli GOGu bude bohužel fuk. K podobnému kroku by se musely odhodlat i velké firmy jako Bethesda a THQ Nordic, jejichž odchod by pro GOG představoval větší ztrátu. Ale to se asi nestane, a budoucnost Devotion je tak nadále velice nejistá.

Tvůrci hry litují rozhodnutí GOGu, ale respektují ho. A budou nadále hledat cesty, jak Devotion dostat mezi fanoušky.