G2A prodávalo kradené klíče. Tvůrcům Factoria vyplatí desetinásobek ušlého zisku

Máme rádi české hry. Rádi o nich informujeme, rádi je hrajeme, a tak nás napadlo, že by nebylo od věci zjistit, které z nich jsou u nás v redakci ty nejopěvovanější. Každý z nás dal dohromady vlastní žebříček deseti nejoblíbenějších her. Šest vzniklých žebříčků jsme následně porovnali, obodovali a vytvořili z nich jeden redakční výběr toho nejlepšího, co nám za svou historii dala česká scéna. celý článek