Dočkáme se free-to-play Assassin’s Creed? Ubisoft mění strategii

12. 5. 2021 10:43 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Pokud vám náhodou unikla informace z minulého týdne, vězte, že Ubisoft chystá novou hru ze série The Division s podtitulem Heartland. V tuto chvíli o ní víme jen to, že bude free-to-play, což je ale ta nejdůležitější informace pro dnešní článek. Ubisoft má totiž s tímto finančním modelem velké plány.

Prozradil to finanční ředitel Ubisoftu Frederick Duguet během firemního meetingu (víme díky PC Gameru). Oznámil na něm, že předchozí záměr vydávat tři až čtyři prémiové tříáčkové hry ročně už není přesný. Místo toho máme počítat s „vysokou kadencí dodávaného obsahu včetně nových silných prémiových a free-to-play her“.

Cílem free-to-play her bude dostat existující značky Ubisoftu k širšímu publiku, oč se zjevně jako první pokusí právě The Division: Heartland – free-to-play obdoba normální The Division. A samozřejmě jde v konečném důsledku hlavně o peníze, kterých ve F2P hrách díky mikrotransakcím vážně není málo.

Ubisoft už nějaké zkušenosti s tímto finančním modelem má, a nejenom dobré. Loňská battle royale Hyper Scape pohořela na plné čáře a dnes už jí můžeme popřát jen poklidný věčný spánek. Na druhou stranu Brawlhalla prý neustále roste a Ubisoft si pravděpodobně slibuje mnohé od sportovních Roller Champions.

Budoucí free-to-play hry každopádně mají být „vysoce kvalitní tituly směřující do oblasti AAA her“ a, co je nejdůležitější, „vznikat napříč všemi našimi největšími značkami napříč všemi platformami“. Mohlo by to znamenat, že se někdy v budoucnu dočkáme free-to-play odbočky Assassin’s Creed, Far Cry, Just Dance, Rainbow Six, Ghost Recon, The Crew, Splinter Cell a dalších?

Nutno dodat a radši ještě zdůraznit, že Ubisoft se zatím nehodlá vzdát běžných placených titulů a jejich free-to-play odbočky by měly plnit účel vstupní brány pro nové hráče, kteří skrze ně zjistí, že i placení bráškové budou stát za to.