Známe březnovou nabídku her Games with Gold

24. 2. 2021 16:38 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Březen je za dveřmi, a to znamená čerstvou várku her v předplatném Games with Gold pro konzole Xbox. Bohužel to není žádná sláva. Pokud si potrpíte na multiplayerové střílečky, možná by vás mohla zaujmout hra Warface: Breakout, která bude k dispozici od 1. do 31. března. V první půlce měsíce ji doprovodí akční plošinovka Metal Slug 3.

V druhé půlce března a první půlce dubna se sami nebo v kooperaci s až čtyřmi kamarády pustíte do akčního twin-stick shooteru Vicious Attack Llama Apocalypse a konečně od 16. března do konce měsíce rozpoutáte pirátské války v obchodní strategii Port Royale 3. Ještě máte pár dní na přivlastnění si her z únorové nabídky, jmenovitě Gears 5, Resident Evil, Dandara: Trials of Fear Edition a Lost Planet 2.

zdroj: Xbox Wire