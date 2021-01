Známe únorovou nabídku Games with Gold

25. 1. 2021 16:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Okolo Xbox Live Gold se v posledních dnech točila nepříjemná kontroverze, ta je ale nyní zažehnána a předplatitelé se místo hněvu mohou začít těšit na nové hry, které v únoru dostanou.

Jako vždycky najdou své zastoupení všechny minulé generace konzolí od Microsoftu. Už 1. února se můžete začít bát u remasterované verze prvního Resident Evilu. Ta původně vyšla v roce 2002 na Nintendo Game Cube, v roce 2015 se ale dočkala HD verze a právě tu nyní můžete otestovat, a osvěžit si tak vzpomínky na kořeny série, která letos slaví čtvrt století existence.

V ten samý den mohou předplatitelé začít hrát také Gears 5, jednu z mála her, které se v současnosti pyšní podporou nových Xboxů a zejména na Series X vypadají velmi pohledně. Dosud poslední pokračování ságy Gears of War vyšlo předloni a jako obvykle se můžete těšit na akční řežbu, kde drnčení motorovky doplňuje salvy z Lanceru.

Do třetice pak 1. února nabídku rozšíří také Indiana Jones and the Emperor's Tomb pro původní Xbox. S ohledem na nedávné oznámení nového Indiana Jonese, jehož připravuje studio Machinegames, se jedná o velmi dobré načasování.

V polovině měsíce do předplatného ještě dorazí 3rd person akce Lost Planet 2 a Metroidvania Dandara: Trials of Fear Edition.