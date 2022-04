Žebříček nejprodávanějších březnových her v obchodech JRC je plný překvapení

7. 4. 2022 11:28 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Řetězec JRC pokračuje ve svých měsíčních žebříčcích TOP 10 nejprodávanějších her a i ten březnový je plný překvapení. Už jen to, že první místo patří hře, kterou si koupíte pouze na PlayStationu 4 a 5, může zvednout obočí. Řeč je roky očekávaném Gran Turismo 7. Nové závody tak sesadily únorového krále a rovněž exkluzivitu Sony Horizon Forbidden West, která se v březnu umístila až na pátém místě.

Druhou příčku podruhé v řadě obsazuje populární Elden Ring, zatímco na té třetí vidíme FIFA 22, která se po měsíční pauze vrací na bednu. Čtvrté z hlediska prodejnosti je i po takové době Far Cry 6, pátou pozici již známe, na šestém místě máme Mafia: Trilogy a sedmička patří Minecraftu.

Sdílená osmá a devátá pozice není ani tolik zajímavá hrou GTA V, která se i devět let po vydání prodává jak rohlíky po celém světě a jsme na to už zvyklí. Zajímavější je druhá hra, tedy Dying Light 2: Stay Human, která se od svého vydání na začátku února až teď poprvé dostává do TOP 10. Žebříček uzavírá loňský klenot It Takes Two.