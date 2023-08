Ze studia FromSoftware odchází dlouholetá skladatelka

Začátkem srpna skladatelka Juka Kitamura na svém osobním Twitteru sdílela smutnou zprávu o tom, že se po dlouhých 12 letech rozhodla odejít ze studia FromSoftware.

Jejím prvním projektem, na kterém v týmu pracovala, bylo Armored Core V. Následně vytvořila hudbu k Bloodborne, Dark Souls 2 a 3, Sekiro: Shadows Die Twice a Elden Ringu. Jestli se podílela i na blížícím se Armored Core VI: Fires of Rubicon, je zatím nejisté.

Důvod odchodu prozrazený nebyl. Nicméně Kitamura by se herní hudbě chtěla věnovat i nadále, tentokrát ale už jako skladatelka na volné noze.

I would like to continue to express myself in game music through various genres of music.



I hope you will look forward to my music in the future!



I have created a new website.https://t.co/DVdT5wM54r