Zářijové prodeje v českých obchodech JRC a Smarty.cz ovládla EA Sports FC 24

5. 10. 2023 13:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Síť obchodů JRC a Smarty.cz zveřejnila svůj tradiční přehled nejprodávanějších her a stalo se přesně to, co firmy předpovídaly už minulý měsíc: Do čela žebříčku se vyšvihl nový fotbal EA Sports FC 24. Což je vzhledem k tomu, že vyšel ke konci září a měl proto k dispozici jen několik dní, docela impozantní výkon.

Deset nejprodávanějších titulů v JRC a Smarty.cz vypadá následovně:

1. EA Sports FC 24

2. Grand Theft Auto V

3. FIFA 23

4. Mortal Kombat 1

5. Hogwarts Legacy

6. The Last of Us: Part I

7. The Crew Motorfest

8. God of War Ragnarök

9. Lies of P

10. Minecraft

„Je vidět, že herní svět má svou dynamiku. Stále přicházejí zajímavé novinky, což se odráží v TOP 10. Některým hrám se daří v žebříčku dlouhodobě. Na pátém místě se drží novinka tohoto roku Hogwarts Legacy, ze které se nejspíše stane žebříčkový držák tohoto roku,“ komentuje prodeje Petr Kratochvíl z JRC a Smarty.cz.