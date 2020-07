Víc než 100 her od Ubisoftu je na týden zdarma

9. 7. 2020 11:30 | autor: Patrik Hajda

Pokud si pravidelně platíte předplatné Uplay+, pak následující nabídka není pro vás, ovšem v opačném případě máte až do 27. července možnost vyzkoušet si tuto službu na celý jeden týden zdarma. Dostanete tak přístup k víc než stovce her ze sérií Assassin’s Creed, Brothers in Arms, Far Cry, Prince of Persia, Ghost Recon, Rainbow Six, Splinter Cell nebo třeba The Division.

Nabídka Ubisoftu zahrnuje jak nejnovější tituly daných sérií i v jejich nejnabitějších verzích (Ghost Recon Breakpoint), tak i staré klasiky. Týden na vyzkoušení byť jen některé z nabízených her je sice poměrně krátká doba, ale nehleďme darovanému koni na zuby.

Mějte ale na paměti dvě věci: Zaprvé, Watch Dogs 2 bude během chystaného nedělního streamu rozdávaná zdarma, takže s tou neztrácejte čas, a zadruhé, po skončení sedmidenní zkušební doby vám bude automaticky strženo 15 eur za měsíční předplatné, takže si ho případně nezapomeňte včas zrušit.