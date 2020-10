V GOG Galaxy půjdou kupovat hry z jiných obchodů, včetně exkluzivit Epicu

1. 10. 2020 16:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

GOG Galaxy je zajímavý nástroj. Prostředí, které umí sjednotit všechny vaše kamarády, ale hlavně i hry do jednoho programu. Umí vytvořit jedinou knihovnu vámi zakoupených her na GOGu, Steamu, Epicu a dalších platformách, čímž se zbavíte nutnosti spouštět pro každou jednotlivou hru jiný launcher a řešit, kde ji vůbec máte. Ale nezůstane pouze u toho.

Aktuálně je možné skrze GOG Galaxy nakupovat hry pouze z přidruženého GOGu, ale testeři aplikace prý začnou vídat i ručně vybrané hry z obchodu Epic Games Store, zejména jeho exkluzivity oproti Steamu jako The Outer Worlds, Mortal Shell, Maneater a MechWarrior 5: Mercenaries.

Koupí hry z Epicu skrze GOG Galaxy navíc získáte lepší možnost vrácení zboží – do 30 dní od koupě a po libovolné odehrané době versus do 14 dní od koupě a maximálně 2 odehraných hodinách. A je to zřejmě jenom začátek. Pokud se GOGu podaří dohodnout i s dalšími platformami, brzy bychom v jedné službě mohli kupovat hry ze Steamu, Originu, Uplay a dalších.