Tvůrci uvolnili zdarma jedno z DLC pro inFamous: Second Son

Studio Sucker Punch zodpovědné například za hru Ghost of Tsushima se vrátilo ke svému dřívějšímu titulu inFamous: Second Son z roku 2014. Ne, nepřichystalo vyloženě nový obsah, ale zpřístupnilo DLC Cole’s Legacy všem hráčům. Původně totiž bylo toto rozšíření určené jen pro britské předobjednávky a speciální edici hry.

Odteď je dostupné úplně všem zdarma, tedy vyjma trhů, kde regule nařizují jistý poplatek. V Cole’s Legacy na vás čeká několikero misí, které objasní události mezi inFamous: Second Son a inFamous 2. Tvůrci rovněž pracují na zpřístupnění oblečku Fetch’s D.U.P. pro inFamous: First Light.

Cole's Legacy DLC for inFAMOUS Second Son is now available on PlayStation Store. This is available at no charge in most regions, except those that require a small fee due to local restrictions. We are also working to release Fetch’s D.U.P. outfit for inFAMOUS First Light.