Tvůrci GreedFallu a Technomancera příští týden oznámí novou hru

GreedFall vyšel loni v září a jak jsem se na něj těšil, tak jsem jím byl zklamán. Přitom patřím k těm, kteří si užili sci-fi RPG Technomancer. Každopádně ani ne rok od vydání poslední hry se studio Spiders už příští týden vytasí s oznámením svého dalšího projektu.

K oznámení dojde konkrétně v úterý 7. července v 19:00 v rámci streamu Nacon Connect, během kterého vydavatel Nacon (dříve Bigben Interactive) odhalí spoustu dalších her. Z nové hry studia Spiders zatím dostáváme první, nic neříkající obrázek:

The next project from @Spidersgames will be revealed at #NaconConnect on July 7th at 7:00 pm CEST! pic.twitter.com/MuaM7IqDyQ