Tvůrci Ghost of Tsushima najímají na hru s otevřeným světem a stealthem

22. 6. 2022 14:55 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Sucker Punch stojí za velmi kladně přijatou akční adventurou Ghost of Tsushima, která za méně než dva roky zvládla prodat 8 milionů kusů. Mnozí volají po pokračování, které by z hlediska úspěchu mělo mít pro Sony smysl (ostatně se chystá třeba film) a které by se s trochou štěstí mohlo stát skutečností.

Studio teď totiž hledá nové zaměstnance, přičemž z inzerátů vyplývá, že pracuje na hře s otevřeným světem, v němž budete využívat kradmého přístupů a bojovat na blízko. Podmínkou pro některé pozice je znalost předchozích her studia, jak informuje The Gamer.

Nikde není psáno, že jde o pokračování Ghost of Tsushima a může jít o cokoliv jiného, ale na dvojku by to sedělo. Dali byste přednost pokračování, nebo úplně nové značce?