Tvůrci Frostpunku vyčlenili půl miliardy korun na vývoj sedmi her

8. 7. 2020 13:40 | autor: Patrik Hajda

11 Bit Studios si udělali velmi dobré jméno vlastními hrami This War of Mine a Frostpunk, ale už dávno fungují i jako vydavatel titulů jiných studií, jmenovitě například Beat Cop, Tower 57 a Moonlighter. Do budoucna jsou odhodlaní provozovat obojí, tedy vyvíjet vlastní hry a vydávat cizí tvorbu.

Nyní se nechali slyšet, že na vývoj celkem sedmi her, z nichž tři jsou jejich vlastní, vyčlenili 21,4 milionu dolarů, tedy zhruba půl miliardy korun. Jejich tvorba je zatím kódově označená jako Project 8, Eleanor a Dolly. Studio Fool’s Theory připravuje Project Vitriol, tvůrci Moonlightera chystají Project Botin a Project Foxhole a poslední hra vzniká ve spolupráci španělských studií Chibig a Inverge Studio.

Z celkové částky připadne na vývoj externích her 150 milionů korun, zatímco na vývoj vlastních her 358 milionů korun. 11 Bit Studios jen v prvním kvartálu letošního roku zaznamenalo čistý zisk 85 milionů korun, a šlo tak o druhý nejlepší kvartál v historii studia z hlediska výdělku.