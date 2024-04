Tvůrci Bulletstorm a Outriders ruší svou akční adventuru Project Dagger

26. 4. 2024 11:15 | Bleskovky | autor: Adam Homola

People Can Fly, studio stojící za tituly jako Bulletstorm nebo Outriders, oficiálně ukončilo vývoj Project Dagger. Důvodem je prý „neuspokojivý komerční potenciál“. Akční adventura, kterou studio vyvíjelo více než tři roky, tak ve vývoji pokračovat nebude a definitivně končí. Jak přesně měla výsledná hra vypadat a proč si vedení People Can Fly najednou uvědomilo, že hra nejspíš nemá šanci, se asi jen tak nedozvíme.

Studio na hře původně spolupracovalo s vydavatelstvím Take-Two, ale po odstoupení vydavatele od projektu v září 2022 převzalo projekt zpět s tím, že si ho posléze vydají sami. Navzdory počáteční sebedůvěře studia a zmenšenému týmu, který měl loni v listopadu za úkol redefinovat směřování hry, to ale nestačilo.

Zrušení Project Dagger je pro utrápené People Can Fly další neúspěch. Nedávno totiž měli problémy s jinou hrou s kódovým označením Project Gemini, na které spolupracovali s vydavatelstvím Square Enix. Studio však stále aktivně pracuje na dalších projektech, včetně dvou vlastních her a titulu podporovaného Microsoftem, o němž se proslýchá, že je součástí významného oživení série Gears of War.