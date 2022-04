Tvůrce Johna Wicka pracuje na filmové adaptaci bojovky Streets of Rage

19. 4. 2022 15:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Televizní Sonic je jednou z nejúspěšnějších filmových adaptací videoher, a tak se nemůžeme divit, že se SEGA pokusí něco podobného zopakovat i s jinými značkami. Podle Deadline se chystá adaptace mlátičky Streets of Rage, jejíž čtvrtý díl vyšel v roce 2020 a prodal přes 2,5 milionu kopií.

Scénář má mít na starosti Derek Kolstad, autor Johna Wicka a člověk, který je zároveň podepsaný pod chystanou filmovou adaptací Just Cause a seriálovými adaptacemi podle Dungeons & Dragons, Hitmana, My Friend Pedro a Bendy and the Ink Machine.

Filmové Streets of Rage bude produkovat dj2 Entertainment, které je podepsané pod druhým Sonicem a má v přípravě filmovou adaptaci It Takes Two. Doufejme, že většina z jmenovaných děl nebude svým předlohám dělat ostudu.