Torchlight II je na Epicu zadarmo

17. 7. 2020 10:19 | autor: Patrik Hajda

Třetí Torchlight je v předběžném přístupu spíš zklamáním, ale stále žije naděje, že tvůrci budou poslouchat komunitu a plná hra bude mnohem víc odpovídat představám fanoušků. Pokud nechcete ztrácet čas s rozpracovanou hrou, vraťte se o osm let do minulosti a zavzpomínejte, případně teprve poznejte, výbornou diablovku Torchlight II, skutečného konkurenta Diablu III.

Hru můžete získat zdarma a napořád v Epic Games Storu. Příští čtvrtek ji vystřídá dvojice dalších her nabízených zdarma – fajnová adventura Tacoma od tvůrců Gone Home a akční RPG Next Up Hero.