The Last of Us: Part II podle BestBuy brzy dostane next-gen update

23. 11. 2020 15:38 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

S příchodem nové generace konzolí se více a více titulů dočkává upgradu pro posílené verze herních zařízení. V případě PlayStationu 5 je situace pro uživatele poněkud komplikovanější, protože konzole bohužel neumí vylistovat hry s updatem. V PlayStation Store si sice můžete vyfiltrovat hry podle platformy, buhužel se ale jedná pouze o PS5 a PS4 bez toho, aby v první zmíněné kategorii figurovaly i tituly, které už se dočkaly nějakých vylepšení.

Mezi takové patří třeba Mortal Kombat 11, Borderlands 3 nebo dvojice nedávno vydaných her od Ubisoftu, Watch Dogs: Legion a Assassin's Creed Valhalla. Z exkluzivních her jsou to pak třeba Days Gone nebo Spider-Man, podle některých indicií by se v brzké době mohl dočkat i letní hit The Last of Us: Part II.

Naznačuje to profil hry v obchodě BestBuy, který říká, že pokračování postapokalyptického příběhu z blízké budoucnosti obsahuje next-gen upgrade. S ohledem na to, že samotná digitální verze hry, kterou mám v knihovně, o ničem takovém nehovoří a momentálně ji na PS5 můžete hrát jen ve zpětné kompatibilitě, je možné, že BestBuy zkrátka dopředu předpokládá příchod očekávaného updatu.

The Last of Us: Part II už nyní využívá adaptivních triggerů ovladače DualShock, díky nimž je například natahování tětivy luku o něco náročnější.