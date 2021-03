Techland se ve středu podělí o novinky k Dying Light 2

O vývoji Dying Light 2 poslední dobou ven prosakují nepříliš pozitivní informace, ať už šlo o skandál Chrise Avellona, nebo o obsáhlý článek, který popisuje toxickou firemní kulturu v polském Techlandu, odkud prý spousta vývojářů utíká, manažeři jsou neschopní a vedení se věčně poměřuje s CD Projektem.

Z toho oficiálního soudku se ale v duchu správného PR máme již v tuto středu dozvědět něco vcelku pozitivního. Alespoň podle komunitního manažera Dying Light 2, který fanoušky na Twitteru ujišťuje, že survival se zombíky nebyl zrušen, a ačkoliv ho studio oznámilo moc brzo, rozhodně se nenachází ve vývojářském pekle. Nedávno uniklá sběratelská edice, která se objevila na českém Xzone, naznačuje, že by za rohem mohly být předobjednávky, a tím pádem snad i datum vydání, které je momentálně stále odložené na neurčito.

We've got a few words to share with you about the Dying Light 2 development process.

Be sure to be with us next Wednesday.



