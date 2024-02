Spekulace: Chystá se remake Uncharted: Drake’s Fortune pro PlayStation 5

6. 2. 2024 17:00 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Mlýny drbů tento týden jedou naplno – podle jednoho z nich Sony údajně zvažuje remake Uncharted: Drake’s Fortune, prvního dílu z úspěšné série akčních adventur studia Naughty Dog pro PlayStation 3 z roku 2007. Remasterovaná verze hry už existuje v rámci devět let staré Uncharted: The Nathan Drake Collection pro PS4, tentokrát by ale mělo jít o kompletní moderní předělávku vybudovanou znovu od základů.

S informací přišli podcasteři Nick Baker a Jon Clarke ze serveru XboxEra, kterým prý jejich zdroje poskytly určité důkazy, ale nejsou si jistí, jestli projekt skutečně vznikne. Posléze na ně na sociální síti X reagoval dataminer Speclizer, podle kterého odkazy na možný remake obsahoval už zdrojový kód The Last of Us: Part II z roku 2020. Je tedy možné, že se o předělávce Uncharted uvažovalo už před čtyřmi lety, případně se na ní v nějaké formě tehdy pracovalo.