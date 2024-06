Šéf Warcraftu John Hight odchází po téměř 13 letech

John Hight, dlouholetý generální manažer Warcraftu, oznámil svůj odchod po téměř 13 letech působení v Blizzardu. Hight, který řídil všechny projekty související s Warcraftem včetně World of Warcraft, Hearthstone a strategických titulů, se o tuto zprávu podělil na svém účtu na X a vyjádřil důvěru v budoucnost série.

„Po 12 neuvěřitelných letech ve společnosti Blizzard jsem se rozhodl odejít a začít novou výpravu,“ napsal Hight na X. Vyzdvihl silnou pozici série Warcraft v době, kdy se blíží 30. výročí značky a řekl, že mu bylo ctí sloužit komunitě Azerothu.

Hight nastoupil do Blizzardu v roce 2011 a zpočátku řídil produkci konzolových verzí Diablo 3 a rozšíření Reaper of Souls. V průběhu let se vypracoval na výkonného producenta a viceprezidenta World of Warcraft a poté se stal generálním manažerem série Warcraft.

After 12 incredible years at Blizzard, I’ve decided to step away & start a new quest.



It was a tough decision, but I feel like now is as good a time as any: Warcraft is in an amazing position as the universe turns 30.



I’ve been so honored to serve all of the heroes of Azeroth.