Nejnovější trailer k World of Warcraft vznikl v Česku

14. 6. 2024 8:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nesmrtelné MMORPG World of Warcraft čeká letos důležitý rok. Chystá se totiž datadisk The War Within, který má položit základy dalším dvěma dekádám dominance onlinovky z populárního fantasy světa. Na novém traileru Shadow and Fury, který představuje známé postavy, jako jsou Thrall, Jaina Proudmoore, Magni Bronzebeard nebo třeba Anduin Wrynn, pracovalo české kreativní studio NICE!. Na trailer se můžete podívat výše.

Scénář od předního tvůrce Warcraftu, Chrise Metzena, přetvořili do 3D animace pražští tvůrci pod vedením režiséra Václava Krbůška a 3D animátora Radima Zeifarta. Na traileru pracovalo půl roku devět lidí v Česku ve spolupráci se čtyřmi zaměstnanci přímo z Blizzardu.

„Projekt se vymyká tím, že při tvorbě traileru nebylo možné využít žádnou inovativní metodu umělé inteligence. S výjimkou textur postav, které byly pomocí AI zvětšené, byl každý kousek traileru vytvořen přesně na míru,“ vysvětluje mediální zástupce animačního a postprodukčního studia Ondřej Hampl.

„Společnost Blizzard přesně ví, co chce, a vyžaduje velmi specifický styl, kterého lze dosáhnout pouze ruční prací. Každý odstín barvy, každá miniaturní animace v krystalu na obleku Allerie, detaily vlasů Thralla, každý pohyb musí být přesně takový, aby zapadl do stylu WoW,“ popisuje kreativní režisér traileru Václav Krbůšek.

zdroj: NICE! zdroj: NICE!

Právě sladění práce se samotným Blizzardem ohledně vizuálu a animací zabralo nejvíce času. Prvotní verze upoutávky měla mnohem složitější nasvícení a materiály, které se ale musely notně upravovat, aby přesně seděly unikátnímu stylu World of Warcraft. Trailer nevznikal přímo v herním enginu, ale v grafickém programu Blender.

„Animace vycházely z videoreferencí, které jsme si sami na kameru zahráli a natočili, ale na Blizzard působily příliš realisticky. Postupně jsme je proto zjednodušovali, aby působily spíše jako ručně animované postavy z hry než jako motion capture,“ popisuje tvorbu animací Krbůšek.

zdroj: Activision Blizzard

K lukrativní spolupráci s věhlasnou firmou se NICE! dostali díky animátorovi a spoluzakladateli Radimu Zeifartovi. Ten totiž k World of Warcraft řadu let vytvářel fanouškovské animace, kterých si nakonec všiml i samotný Blizzard.