Sea of Thieves představuje aktualizace pro rok 2024 včetně nových zbraní a nástrojů

21. 3. 2024 13:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Sea of Thieves se chystá na poměrně solidní rok 2024 a zavádí nové prvky jako jsou větrné rohy, drapákové zbraně, novou válečnou loď a hromadu dalších novinek. Dvanáctá sezóna, kterou tvůrci spustí už 30. dubna, přidá do hry třeba i nové zbraně, které se do Sea of Thieves dostanou vůbec poprvé od vydání.

Hráči se mohou těšit na dvouhlavňovou flintu pro boj na blízko, která dokáže vystřelit dvě rány po sobě, nebo současně pro silnější útok. Vrhací nůž navíc nabízí všestranné možnosti boje, od rychlého bodnutí po zákeřné útoky s vysokým poškozením, a lze jej vrhat pro útoky na dálku.

Součástí aktualizace je také Scattershot, typ dělové munice, která vypouští čtyři menší dělové koule a vytváří v nepřátelských lodích několik děr, díky nimž lze rychle získat převahu. Vedle těchto zbraní umožňuje zavedení přenosných drapáků nebývalou mobilitu v herním prostředí a slibuje rok plný napínavých pirátských dobrodružství. Kompletní přehled všech novinek najdete v přiloženém oficiálním videu.

zdroj: Microsoft