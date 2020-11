S hrami zdarma od Epicu se stanete Constantinem i vesmírným pirátem

13. 11. 2020 9:29 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Další čerstvá várka her zdarma v obchodě Epicu je tady. Tentokrát je ale trochu chudší a nabízí jedinou hru. Tou je The Textorcist: The Story of Ray Bibbia, kousek z žánru bullet hell s neotřelým ozvláštněním. Zatímco na vás nepřátele vrhají jeden projektil za druhým a vy máte co dělat, abyste se jim vyhnuli, musíte přitom ještě na klávesnici psát zaříkávání. Takže vlastně takový ještě šílenější Constantine.

The Textorcist je v Epic Games Storu zdarma do příštího čtvrtečního podvečera, kdy ho vystřídá letitá, ale stále aktivní vesmírná simulace Elite Dangerous. Ta se nedávno dočkala bezplatného DLC Horizons a čeká ji obrovské rozšíření Odyssey, které vám vůbec poprvé umožní prozkoumávat planety za chůze.

Příští nabídka bude co do počtu her bohatší, protože kromě Elite Dangerous dostanete ještě The World Next Door, jakýsi prapodivný mix vizuální novely a soubojů naroubovaných na řešení puzzlů.