PUBG je na 70 milionech prodaných kusů

15. 7. 2020 10:23 | autor: Patrik Hajda

PlayerUnknown's Battlegrounds už možná nehrají miliony hráčů najednou jako před lety, ale nedá se ani říct, že by se tomuto průkopníkovi žánru battle royale přestávalo výrazněji dařit. Stále má dost sil přivábit k sobě půl milionu hráčů najednou a stále jde o jednu ze tří nejhranějších her na Steamu. A co se prodejů týče, tam si studio nemá už vůbec na co stěžovat.

Prodeje kopií napříč počítači, Xboxy a PlayStationy pokořily hranici 70 milionů zhruba tři roky od prvního vydání hry do předběžného přístupu. PUBG se za první rok podařilo prodat 50 milionů kopií, za poslední dva roky tedy zbylých 20 milionů, takže zájem sice klesá, ale stále jde o čísla, na která si může myslet jen málokdo.

Podle Wikipedie jde o pátou nejlépe prodávanou hru v historii, kterou předčí už jen Wii Sports (82,9 milionu), Tetris (100 milionů), Grand Theft Auto V (130 milionů) a Minecraft (200 milionů). Minimálně Wii Sports by mohly být během jednoho, dvou roků pokořeny.