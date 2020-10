První Zaklínač slaví 13. narozeniny

26. 10. 2020 20:27 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Ať už je pro vás třináctka šťastné, nebo naopak nešťastné číslo, běhu času nikdo z nás neporučí. První herní Zaklínač z dílny polského CD Projektu RED dnes slaví už 13. narozeniny, takže sice ještě nemůže pít alkohol ani řídit auto, Zkoušku trav už by měl nicméně za sebou. A tenhle mládenec skutečně obstál, o čemž svědčí nejen dvojice veleúspěšných pokračování, ale třeba i naše velmi nostalgické NeoRetro, které jsme Geraltově první herní výpravě natočili loni.

CD Projekt u této příležitosti poděkoval všem fanouškům za 13 let společně strávených na Cestě. Mimo gratulací se pod příspěvkem objevují také návrhy, že by si první Zaklínač zasloužil pořádný remake. Vzhledem k tomu, že velká část komunity se s Geraltem seznámila až u třetího dílu, případně třeba díky seriálu na Netflixu, by to jistě nebylo od věci. Ale kdo ví, co má studio po vydání Cyberpunku 2077 v plánu. Vy se alespoň můžete pobavit dobovými záběry z půlnočního prodeje Zaklínače v polském Krakově, léta páně 2007:

zdroj: Tvgry.pl