Podívejte se na dokument o vývoji The Last of Us: Part II

2. 2. 2024 17:55 | Bleskovky | autor: Adam Homola

The Last of Us: Part II je bez pochyby jednou z nejoceňovanějších a nejvýraznějších her posledních let a jednou z nejlepších exkluzivit PlayStationu. Vývoj takhle velkých a komplexních her je vždycky fascinující a nejinak je tomu i v tomto případě, což jen potvrzuje zbrusu nový dokument Grounded II: Making The Last of Us Part II.

Ten vás provede několikaletým vývojem hry, od začátků přes práci ve studiu a natáčení scén pomocí motion capture až po vydání. Grounded II je k mání jak na YouTube, tak je i součástí čerstvě vydaného patche 1.1.0 pro The Last of Us: Part II Remastered na PlayStation 5.

Dokument obsahuje spoilery, takže pokud jste se do hraní druhého dílu The Last of Us ještě nepustili a máte to v plánu, raději se na něj zatím nedívejte. A mimochodem, stejně jako hra má oficiální české titulky, a tak si ho můžete užít i bez znalosti angličtiny.

Remasterovaná verze The Last of Us: Part II vyšla na PS5 teprve před pár týdny a u nás v recenzi dostala desítku s tím. „Definitivní verze jedné z nejlepších exkluzivit pro PlayStation. Obsahově nabitý balík s dlouhou trvanlivostí, který by žádnému fanouškovi neměl chybět,“ napsal o remasteru Pavel.