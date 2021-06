Oslavte 25. narozeniny série Quake na ikonické mapě v Quake Champions

23. 6. 2021 15:35 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Před 25 lety, 22. června 1996, spatřila světlo světa nová střílečka Quake, ze které se stala populární série plodící nové díly dodnes. Je to důvod k oslavám a v Bethesdě si pro vás něco málo připravili. Pokud se ještě věnujete Quake Champions nebo se k nim vrátíte, pak se těšte na červencový update, který hru obohatí o klasickou mapu The Dark Zone a ikonické zbraně.

Pokud se vám to zdá málo, pak ještě můžete vyhlížet dříve nezveřejněné rozhovory s vývojáři a různá vzpomínání na sérii Quake. Za mě by to chtělo ještě něco. Něco ve stylu dřívějšího remasteru dvojky s ray-tracingem či rozdání některých her série zadarmo, ale o ničem takovém oznámení bohužel neinformuje.