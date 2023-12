Online multiplayer bude na PlayStationu o víkendu zcela zdarma

5. 12. 2023 15:45 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Abyste se na konzolích PlayStation mohli pustit do online zápolení či kooperace, standardně k tomu potřebujete alespoň základní předplatné PlayStation Plus. O nadcházejícím víkendu 9. a 10. prosince to ale platit nebude a přístup do multiplayeru budou mít všichni uživatelé zdarma. Společnost Sony to oznámila na svém blogu, bezplatný multiplayerový víkend bude součástí takzvané sezóny hraní, která potrvá až do ledna.

Kromě toho si můžete v obchodě PlayStationu vyzvednout nové avatary inspirované hrami jako Ghost of Tsushima, Rainbow Six Siege, Final Fantasy VII Remake a dalšími. S kódem SEASONOFPLAY15 můžete také využít 15% slevy na merch v oficiálním obchodě PlayStationu. V následujících týdnech se také budou konat nejrůznější turnaje, soutěž o konzole PlayStation 5 či o předplatné. Více informací najdete na blogu PlayStationu.