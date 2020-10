Nové plachty v Sea of Thieves svítí ve tmě a jejich koupí pomůžete boji s rakovinou

1. 10. 2020 11:40 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V pirátském multiplayeru Sea of Thieves máte od 28. září do 6. listopadu příležitost pořídit si nové plachty nazvané Sails of Union, které jsou speciální ze dvou různých důvodů. Jeden z nich je čistě kosmetický – na plachtách se v noci rozzáří hvězdné konstelace a vypadá to tedy parádně.

Plachty stojí 6 dolarů, čímž se dostáváme k druhé specialitce. Pokud si je koupíte přes obchod Microsoft Store, pak celá tato částka putuje na charitu bojující s rakovinou. Pokud si je koupíte na Steamu, přispějete 75 % z částky.

Nejedná se o akci pouze v Sea of Thieves, ale jde o iniciativu Stand Up to Cancer, do které jsou zapojené i další hry jako Forza Horizon 4 a Ori and the Will of the Wisps.