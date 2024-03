Netflix do své herní nabídky zařadí parádní Hades

6. 3. 2024 15:30 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Fenomenální roguelite Hades od Supergiant Games brzy nabídne další způsob, jak okusit plameny antického podsvětí. Hra se totiž zařadí do rostoucí nabídky titulů pod křídly VOD platformy Netflix, a tak si Hades budete moci zahrát na mobilech s operačním systémem iOS. Verze pro Android momentálně v plánu není.

K vydání na jablečných zařízeních by mělo dojít 19. března, v rámci nového traileru se pozornosti dostalo i ovládacímu schématu, které logicky zaznamenalo určité úpravy pro dotykové displeje. Mezi další hry, které už si můžete díky předplatnému Netflixu na svých telefonech zahrát, patří třeba Oxenfree II: Lost Signals, Kentucky Route Zero nebo Spiritfarer, loni také společnost do své nabídky uvedla remasterovanou trilogii Grand Theft Auto.