Na nové Call of Duty už láká tajemný web

11. 8. 2020 12:01 | autor: Pavel Makal

Ačkoli je letošek specifický svou nepředvídatelností, jedno přeci jen jisté je – nový díl Call of Duty na podzim prostě vyjít musí. Po loňském velkém úspěchu Modern Warfare, na nějž ještě navázal jarní battle royale hit Warzone, by se letos mělo jednat o reboot subsérie Black Ops. Aspoň to tvrdil pytel Doritos, a nevěřte tak ctihodnému zdroji! Indicií je ale nyní přeci jen o něco více.

Už před několika týdny začalo vydavatelství Activision rozesílat mezi zahraniční média a streamery zvláštní bedny s upozorněním, že je nemají otevírat do 10. srpna. A včera jsme konečně zjistili, že se v nich ukrývaly staré projektory s několika diapozitivy (každá bedna měla odlišnou sadu). Jejich spojením se nakonec podařilo odhalit odkaz na webovou stránku, která zatím obsahuje jen obrázek staré televize a nahrávacích zařízení. A také dvou šachových figurek, ostatně web nese název Pěšec bere pěšce.

Nový díl by podle dostupných úniků měl nést název Black Ops – Cold War. Navrátíme se tak do atraktivního prostředí studené války a konfliktu ve Vietnamu, jako tomu bylo v prvních Black Ops? A kdy bude spuštěný web opatřen nějakými dalšími informacemi? Proč v rohu bliká časový údaj 12:00? Co ta čísla znamenají, Masone? Snad se to dozvíme již brzy.