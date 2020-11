Microsoft chce skupovat japonská studia

9. 11. 2020 14:46 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Oznámení akvizice Bethesdy Microsoftem máme stále v živé paměti, stejně jako fakt, že společnost ještě nemá dost. Krátce po přiznání gigantického obchodu se objevily zvěsti o tom, že si Microsoft myslí na Segu a ve hře bylo i studio Platinum Games stojící za Bayonettou. K potvrzení těchto informací nedošlo, ale to neznamená, že by na zájmu Microsoftu rozšířit své působení v Japonsku nebylo něco pravdy.

Několik japonských studií (malých i velkých) pod rouškou anonymity pro Bloomberg uvedlo (díky PC Gameru), že je Microsoft nedávno kontaktoval za účelem jejich odkoupení. A dávalo by to smysl. Japonsko je obrovský herní trh, na kterém Microsoft příliš nepůsobí. Ze všech tamějších letošních prodaných konzolí tvoří Xbox One pouhé 0,1 %. Uvidíme, kdo podlehne kouzlu tučné sumy a nechá se odkoupit Američany.