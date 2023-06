Kompletní příběh Kazumy Kirjú si můžete nově zahrát bez DRM

Městská série Yakuza v posledních několika letech získala nebývalou popularitu i na západě, takže se dá s jistou rezervou tvrdit, že příběh Kazumy Kirjú znají téměř po celém světě. A nyní si ho mohou zájemci užít i bez DRM ochrany.

Kompletní Kazumova sága totiž dorazila do obchodu GOG. Jmenovitě jde o díly Yakuza 0 (prequel), Yakuza Kiwami (remaster jedničky), Yakuza Kiwami 2 (remaster dvojky), Yakuza 3 Remastered, Yakuza 4 Remastered, Yakuza 5 Remastered a Yakuza 6: The Song of Life.

Navíc, když si komplet pořídíte dostatečně rychle, získáte ho s příjemnou 70% slevou za 33,99 eur. Tato akce trvá do 3. července.

"When you don't pay your debts, I'm what you get."



Yakuza Complete Series (Y0-Y6) is now available DRM-free!



Get all the titles with discounts up to 75% off: https://t.co/DkbYodqwen@SEGA @RGGStudio pic.twitter.com/IERgqsklrW