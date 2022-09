Judgment a Lost Judgment podle ratingové společnosti konečně míří na PC

14. 9. 2022 15:05 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Americká ratingová společnost ESRB zase jednou vyzradila informaci, kterou by nám tvůrci her radši řekli sami a jiným způsobem. Není to sice 100%, ale minimálně na 90 % můžeme počítat s počítačovou verzí her Judgment a Lost Judgment, což jsou detektivní odbočky od série Yakuza vydané pouze na konzolích v letech 2019 a 2021.

První díl si od nás vysloužil 9/10. Přestože byl hodně podobný předchozí Yakuze, přinesl řadu zajímavých novinek, poutavé vyprávění a charismatického hlavního hrdinu. I dvojka si zasloužila 9/10 za své rozšíření původního příběhu a využití města Jokohama, přičemž jedinou výtkou je využití příliš povědomých mechanismů, které ale fungují. Doufejme, že se ESRB nemýlí a PC verze na sebe již nenechají dlouho čekat.