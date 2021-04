Ještě před novým Life is Strange dostaneme komiksový prequel

14. 4. 2021 12:45 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Na nedávném digitálním eventu Square Enix došlo mimo jiné i k odhalení nové hry ze série Life is Strange. Ta ponese podtitul True Colors. Hlavní hrdinka Alex Chen má samozřejmě opět nějaké ty speciální schopnosti, tentokrát spjaté s různými emocemi.

Abyste se na příběh mohli pořádně naladit, chystá nakladatelství Titan Comics komiksový prequel, který vás pohodlně uvede do děje. Komiks vzniká v rámci akce Free Comic Book Day a bude obsahovat dva příběhy. Ten první potěší fanoušky starších dílů, objeví se v něm totiž Chloe a Max a také Steph, kterou si možná pamatujete z dílu Before the Storm a která se má vrátit právě v True Colors.

Druhý příběh se bude věnovat zmíněné Alex Chen, která se stěhuje do malého města, aby napravila vztah se svým bratrem. Komiks bude k dispozici od 14. srpna, samotná hra pak dorazí 10. září na téměř všechny myslitelné herní platformy.