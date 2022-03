Je tady další přehled přírůstků do Game Passu

16. 3. 2022 12:59 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Předplatné Game Pass se do konce tohoto měsíce rozroste o 8 dalších her včetně úplné novinky Weird West, která se 31. března objeví na PC, konzolích a v cloudu. Ještě předtím se již zítra 17. března dočkáte snowboardové novinky Shredders (PC, Xbox Series X|S, cloud) a staršího taktického RPG The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (PC, konzole, cloud).

22. března je doplní karetní adaptace deskovky Tainted Grail: Conquest (jen konzole) a vizuální novela Zero Escape: The Nonary Games (PC, konzole, cloud). Od 24. dubna si jen na PC zahrajete point-and-click adventuru Norco a jen na konzolích závodní simulaci F1 2021. A konečně 29. března si majitelé Xboxu Series X|S pošmáknou na grand strategii Crusader Kings III.

Službu s koncem měsíce pro změnu opustí hry Madden NFL 20, Narita Boy a Shadow Warrior 2, které bude 11. dubna následovat Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep a Forsaken.