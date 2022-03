Hraný seriál Resident Evil od Netflixu dorazí v létě

18. 3. 2022 11:18 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Herní série Resident Evil se v poslední době probojovává na televizní obrazovky nad rámec zavedené filmové série s Millou Jovovich. Netflix to loni zkusil s nevalným animovaným čtyřdílným seriálem Resident Evil: Infinite Darkness a chystá se i nový film Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Vedle toho Netflix pracuje ještě na hraném seriálu Resident Evil, jehož osm dílů se na streamovací službě objeví 14. července.

Seriál bude sledovat dvě časové roviny. V té před zombie apokalypsou budete pozorovat dvě teenagerky Jade a Billie Weskerové, které pojmou podezření, že se v New Raccoon City děje něco divného. Druhá časová linie se odehrává o 14 let později v roce 2036 po apokalypse, kde je Jade pronásledovaná svou minulostí, tím, co se stalo její sestře, a otcovou vazbou na Umbrella Corporation.

V roli Jade uvidíme Sienu Agudong, Billie si střihne Tamara Smart, jejich otce Alberta ztvární Lance Reddick a v dalších rolích se objeví například Ella Balinska a Adeline Rudolph. Výkonným producentem je Andrew Dabb zodpovědný třeba za Lovce duchů.