Je tady první trailer hrám věrného filmu Resident Evil: Welcome to Raccoon City

8. 10. 2021 14:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po opravdu dlouhé a kvalitativně dosti kolísavé filmové sérii Resident Evil s Millou Jovovich se blíží restart univerza s novými herci a režisérem. Laťka není nastavená příliš vysoko, takže svěží krev může jedině překvapit.

Na režisérskou sesli a ke scenáristickému pultíku usedá Johannes Roberts, tvůrce filmů 47 Meters Down a Storage 24. Film Resident Evil: Welcome to Raccoon City bude pod jeho vedením od pohledu věrnějším zpracováním herní série a po příběhové stránce bude vycházet z jejích prvních dvou dílů.

Snímek tak bude plný známých postav, mezi kterými nechybí Jill Valentine v podání herečky Hannah John-Kamen, Chris Redfield s tváří Robbieho Amella, Claire Redfield coby Kaya Scodelario a Leon S. Kennedy ztvárněný Avanem Jogiaou. Na další obsazení včetně rolí se podívejte zde.

O tom, jestli Resident Evil: Welcome to Raccoon City bude důstojnou adaptací slavné herní série, se přesvědčíme 2. prosince, kdy film vstoupí do českých kin.